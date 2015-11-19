路透专访：澳洲Oceanagold预计中国经济放缓无碍黄金需求

路透马尼拉11月18日 - 澳洲Oceanagold Corp 执行长Mick Wilkes周三称，中国经济放缓不会抑制该国黄金需求，应会支撑价格。目前金价已跌至近六年低位。

现货金 周三跌至每盎司1,064.95美元，为2010年2月以来最低点，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月进行近10年来的首次升息。

Wilkes称认为金价将“维持在1,100美元左右”，因美国升息担忧被主要消费国中国和印度的实货需求增加所抵消。

“价格因素促使消费者买进更多黄金，”他称。尽管中国北方放缓，但南方和东部地区仍在增长，“中产阶级在增加。”