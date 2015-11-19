路透专访：澳洲Oceanagold预计中国经济放缓无碍黄金需求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透马尼拉11月18日 - 澳洲Oceanagold Corp 执行长Mick Wilkes周三称，中国经济放缓不会抑制该国黄金需求，应会支撑价格。目前金价已跌至近六年低位。
现货金 周三跌至每盎司1,064.95美元，为2010年2月以来最低点，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月进行近10年来的首次升息。
Wilkes称认为金价将“维持在1,100美元左右”，因美国升息担忧被主要消费国中国和印度的实货需求增加所抵消。
“价格因素促使消费者买进更多黄金，”他称。尽管中国北方放缓，但南方和东部地区仍在增长，“中产阶级在增加。”
“我认为他们的黄金需求就是中国的黄金需求，该国黄金储备将继续增长，”他称。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”