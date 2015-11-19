台湾债市：指标10年债殖利率盘初微扬，量缩观望央行公布14天期存单利率

路透台北11月19日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周四盘初微扬。交易员指出，台湾央行未如市场预期在今天公布14天期存单发行利率，在此变数尚未厘清下，今日台债料暂在既有区间狭幅盘整。

他们表示，除了14天期存单利率的变数外，104/12二度增额券也将于明日展开发行前交易，令市场观望气氛转浓，早盘主流券交投量缩、殖利率陷于窄幅盘整。

〞现在就是观望啊，明天才是多空角力的重点。〞一位大型证券台债交易员说。

台湾央行二位不愿具名的官员周四表示，明日将公布14天期定存单的操作利率，下周一将到期续发。

本地时间10:03时，五年券104/13期 升0.06基点报0.7406%，成交量为1.5亿台币；10年券104/12期殖利率亦小升0.36个基点成交在1.1801%，成交量为29.0亿台币；至于台股加权指数 则涨0.80%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.735-0.750%；104/12期则在1.17-1.19%。

美国较长期公债周三跑赢较短期公债，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录暗示，一旦开始升息，升息步伐可能缓慢。指标10年期公债 回落2/32，收益率报2.268%，上扬近1个基点。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率曲线趋平，之前美联储公布会议记录

--美国FED：多数委员支持12月升息，但担忧美国经济长期前景-会议记录