台湾债市：指标10年债殖利率盘初微扬，量缩观望央行公布14天期存单利率

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月19日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周四盘初微扬。交易员指出，台湾央行未如市场预期在今天公布14天期存单发行利率，在此变数尚未厘清下，今日台债料暂在既有区间狭幅盘整。
他们表示，除了14天期存单利率的变数外，104/12二度增额券也将于明日展开发行前交易，令市场观望气氛转浓，早盘主流券交投量缩、殖利率陷于窄幅盘整。
〞现在就是观望啊，明天才是多空角力的重点。〞一位大型证券台债交易员说。
台湾央行二位不愿具名的官员周四表示，明日将公布14天期定存单的操作利率，下周一将到期续发。
本地时间10:03时，五年券104/13期 升0.06基点报0.7406%，成交量为1.5亿台币；10年券104/12期殖利率亦小升0.36个基点成交在1.1801%，成交量为29.0亿台币；至于台股加权指数 则涨0.80%。
交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.735-0.750%；104/12期则在1.17-1.19%。
美国较长期公债周三跑赢较短期公债，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录暗示，一旦开始升息，升息步伐可能缓慢。指标10年期公债 回落2/32，收益率报2.268%，上扬近1个基点。
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--美国利率期货走势暗示交易商基本上消化美联储第二次升息可能在明年11月 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”