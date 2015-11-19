台湾汇市：台币盘初实质汇价走升，受外资大举汇入及台股走涨带动

路透台北11月19日 - 台币兑美元 周四盘初实质汇价明显走升。交易员指出，受国际美元走弱、外资大举汇入，及台股走涨激励，早盘台币摆脱近日趋贬阴霾，呈劲升走势，惟进口商续买美元，料将削弱其升值力道。

他们表示，虽然美国联邦储备理事会(FED)公布会议纪录暗示将升息，惟今天国际美元在亚洲盘不升反跌，早盘韩元等亚币均走扬，台币受外资汇入及韩元等带动走升。

〞整个亚币大翻盘，大家都升值，外资也进来了，美元有点利多出尽的感觉。〞一位大型商银交易员说。

他表示，美国FED公布会议纪录支持FED升息，早盘台币在韩元升值及外资大举涌入驱使下，呈劲升走势；进口商则趁着台币升值续买美元。

本地时间10:18时，台股加权指数 涨0.90%；韩元 报在1,164.7，上日收在1,172.2。

台币早盘实质交易区间落在32.708-32.750；上日在32.782-32.824。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点由溢价转为折价，且折价幅度快速扩增，显示市场预期升值心理增强；目前一个月美元/台币远汇 报32.670/32.720，上日收在32.780。

美元在亚洲市场盘初微跌，但仍接近七个月高位，美联储官员讲话以及美联储最新会议记录暗示加息或许即将来临，带来支撑作用。美元指数 跌约0.2%至99.436。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.700-32.800

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