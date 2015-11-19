芝加哥期市：小麦期货小涨，于五交易日来首次走高

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
12月玉米期货 涨0.1%报每蒲式耳3.62美元；前一交易日收盘持平。
大豆价格承压的主要原因在于，有迹象表明，美国供应的出口需求正在下降。本周美国出口商只与政府签约一笔销售交易，上周也仅有两笔。
分析师预计，美国农业部(USDA)周四上午公布的报告将显示，最新一周美国的大豆出口销量约为70万-110万吨，低于此前一周的129.7万吨。
小麦价格承压是因为全球供应前景改善。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 483.75 0.50 +0.10% -0.77% 502.73 28
CBOT玉米 362.00 0.25 +0.07% +0.00% 373.65 37
CBOT大豆 859.75 2.00 +0.23% -41.46% 1429.26 37
CBOT稻米 $11.86 $0.02 +0.17% +0.17% $12.30 46
美国原油 $40.98 $0.23 +0.56% +0.76% $44.79 31
汇率
欧元/美元 $1.071 $0.005 +0.45% +0.61%
美元/澳元 0.716 0.005 +0.70% +0.72%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/刘秀红；审校 王丽鑫/孙茉莉)
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