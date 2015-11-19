《汇市简讯》美元/日圆走势沉重，美元全线走软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/日圆在亚洲盘中走势沉重，多头减仓令美元全线走软
* 从123.65到123.32，下跌沿途有些许买盘，123.20-30买盘更多，之后是123.00
* 有逾14亿美元期权在123.00-80到期，限制汇率走势；123.00还有6.37亿美元期权到期
* 止损单仍在123.00下方，124.05以上也有大规模止损单，124.00-05有13.66亿美元期权到期
* 关注日本央行会议声明和0630GMT的日本央行总裁黑田东彦讲话
* 日本央行政策料几无变化，预计黑田东彦对经济和物价仍将保持乐观。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”