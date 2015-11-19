《汇市简讯》美元/日圆走势沉重，美元全线走软

0246GMT

* 美元/日圆在亚洲盘中走势沉重，多头减仓令美元全线走软

* 从123.65到123.32，下跌沿途有些许买盘，123.20-30买盘更多，之后是123.00

* 有逾14亿美元期权在123.00-80到期，限制汇率走势；123.00还有6.37亿美元期权到期

* 止损单仍在123.00下方，124.05以上也有大规模止损单，124.00-05有13.66亿美元期权到期

* 关注日本央行会议声明和0630GMT的日本央行总裁黑田东彦讲话