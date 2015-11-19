《路透峰会》美联储升息将“弄巧成拙”，最终只会是昙花一现--东方汇理

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“目前美联储要升息并无迫切的理由，但他们可能仍然决定这么做。如果确实升息了，预计也只会是短时现象，并且有违其初衷，所以别指望会有多大影响，”Blanque周三在路透全球投资展望峰会上表示。
“总体而言，我认为西方的货币政策将更偏向于宽松一面，中期来说，(美联储)下一个大动作并非升息，而是降息。一定时间内面对的问题，不会是量化宽松(QE)缩减及利率上调，而是相反的一面，”他表示。
不过Blanque也警告称，尽管央行的印钞举措安抚了投资者，但当前看似良性的环境可能会埋下未来全球危机的种子，而且具有讽刺意味的是，这一种子正是源自证券市场流动性的萎缩。
投资者已经对“做市商”银行的消失感到担心，这些银行通过在自有账簿中持有证券为证券交易提供便利。新规对新兴及垃圾级债券的流动性的影响尤甚，导致银行在自身资产负债表中持有高风险资产的成本加大。
不过就目前而言，他认为，特别是企业界对于新兴债务危机的担忧未免过头。事实上，东方汇理资产管理指出，新兴市场的风险偏好有所抬头。在经济成长放缓及汇率暴跌拖累下，过去两年新兴市场遭遇巨额资金外流。
只是在购买新兴资产方面，投资者将有所取舍，聚焦能够充分利用内需而非出口以及能看到经济成长回升的市场。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 郑茵/张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。