《国际主要央行公开市场操作一览》--11月19日

路透上海11月19日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

欧洲央行总裁德拉吉10月表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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11/18 隔夜逆回购 -1,219.61 0.05%

11/17 隔夜逆回购 -861.57 0.05%

11/16 隔夜逆回购 -678.73 0.05%

11/13 三天逆回购 -601.17 0.05%

11/12 隔夜逆回购 -732.28 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会官员周三继续暗示12月可能升息，七年来首次将利率从近零水平提升。尽管担忧市场将有剧烈反应，但美联储两名官员满怀信心，认为他们有能力顺利展开升息。

--美国联邦储备理事会主席叶伦周二抨击国会的一项议案。该议案要求联储将利率政策同一条数学法则挂钩，叶伦称这将“严重损害美国经济”。根据议员们设想的政策规则，美联储要根据失业率和通胀率等经济指标来调整利率的升降。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/17 七天期反向交易 605.27 0.05%(固定利率)

11/18 八天期反向交易 1.41亿美元 0.63%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周日对法国回声报表示，欧洲央行将于12月初决定是否进一步放松货币政策，并将考虑长期趋势而非短期指标。“受能源价格的基数效应影响，预计明年初通胀率将再次上升，”莫尔许称。“但分析师不应太过关注短期数据或某些通胀预期指标。我们更注重全局。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 249,090

上周三 247,750

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当期变化 +1,340

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周四维持货币政策不变，央行可能预期经济不久能走出衰退，因为就业市场紧俏将推高薪资并支撑消费。“日本经济仍在继续温和复苏，即便出口和生产受到新兴经济体增长放缓的影响，”日本央行在声明中称。央行维持经济预测不变。日本央行重申了购债承诺，即通过购买政府公债和风险资产，以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，指的是放在央行的现金和存款。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.86%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行1,449.3亿台币定存单；与当日存单到期金额1,447.3亿台币相较，存单发行余额增2亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行5,471.5亿台币定存单；与当日存单到期金额5,479.5亿台币相较，存单发行余额减8亿。

--台湾央行周一公布，当日共发行529亿台币定存单；与当日存单到期金额530亿台币相较，存单发行余额减1亿。 (完)