全球商品：明年第一季棕榈油价或为每吨2,300-2,400马币--FGVH执行长

路透吉隆坡11月18日 - 马来西亚联邦土地发展局全球创投控股(FGVH) 的执行长Mohd Emir Mavani Abdullah说，2016年第一季棕榈油料在每吨2,300-2,400马币(林吉特)之间交投，因近来的降雨图暗示厄尔尼诺(圣婴)现象对棕榈油单产影响有限。

“看看当前的雨型，厄尔尼诺现象可能会以一种非常微妙的方式出现，这或许暗示今年第四季产量将会增加，这将令库存增加，并影响价格，”Mohd Emir周三向路透表示。

吉隆坡证券交易所棕榈油期货周三创下逾一周来最大单日涨幅，当日稍早曾因出口疲软而跌至三周低位，但收盘上涨1.09%至每吨2,317马币。需求放缓及来自豆油的竞争料将抑制棕榈油价格涨幅，到今年年底棕榈油价格料为每吨2,300马币。

但他也说，如果厄尔尼诺现象打击单产，则FGVH 2016年的棕榈油产量可能较上年同期下降1%-3%。FGVH是全球第三大棕榈油种植公司。

厄尔尼诺现象通常会导致东南亚地区变得干旱，从而影响棕榈油单产并导致产量降低。

印尼的棕榈油协会预计，受厄尔尼诺现象影响，该国2016年棕榈油产量将下降5%，知名植物油行业分析师Dorab Mistry认为，明年全球棕榈油产量增幅将较预期少100万吨。 (完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)