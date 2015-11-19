《全球主要央行动态》--11月19日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月12日-11月19日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会官员周三继续暗示12月可能升息，七年来首次将利率从近零水平提升。尽管担忧市场将有剧烈反应，但美联储两名官员满怀信心，认为他们有能力顺利展开升息。

美国联邦储备理事会主席叶伦周二抨击国会的一项议案。该议案要求联储将利率政策同一条数学法则挂钩，叶伦称这将“严重损害美国经济”。根据议员们设想的政策规则，美联储要根据失业率和通胀率等经济指标来调整利率的升降。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦接受英国金融时报采访时称，如果商业房地产增速及部分企业贷款的风险承担程度仍无下降迹象，则将成为支持利率略微加快上升的论据之一。采访在周日发表。“在失业率和通胀率保持不变的情况下，这可能让人考虑升息速度应较我此前预期略微加快的一个理由，”金融时报援引罗森格伦的话报导称。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周四表示，可能要到明年“很晚的时候”，通货膨胀才具备足够的上行动能支持升息的合理性。并称此后的升息应该是渐进式的。

美国联邦储备理事会副主席费舍尔(Stanley Fischer)周四称，随着强势美元和能源价格低迷引起的压力减退，美国通胀明年应会反弹，并称部分由于升息推迟，美国经济运行情况还不错。费舍尔再次强调，相信通胀率即将上升，预计美联储偏好的通胀指标明年将反弹至1.5%，“中期”内达到2%的目标。

**欧元区**

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周日对法国回声报表示，欧洲央行将于12月初决定是否进一步放松货币政策，并将考虑长期趋势而非短期指标。“受能源价格的基数效应影响，预计明年初通胀率将再次上升，”莫尔许称。“但分析师不应太过关注短期数据或某些通胀预期指标。我们更注重全局。”

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四强调，央行已经做好扩大印钞的准备，并警告称经济状况的关键指标--通胀正在变弱。德拉吉在对欧盟议员讲话时，还为货币政策决策者与银行及对冲基金之间的私下会晤进行了辩护。

**英国**

英国央行副总裁布罗德班特周三表示，由于过度关注特定升息日期，一些媒体和分析师对英国央行最新季度经济展望的报导存在误读。“我一直觉得，不仅仅是对最新通胀报告的报导，还有我们与市场沟通的很多事情，有时往往变调，把我们所说的解读为无条件的承诺，”布罗德班特在路透举办的一次活动答覆提问时表示。

英国央行首席经济学家委员霍尔丹周四称，鉴于薪资增长势头减弱以及全球经济前景未明，英国短期内没有必要加息。霍尔丹还重申了他的观点，即英国央行下一步要做的甚至可能是降息，而不是加息，因为英国经济看上去正逐渐失去动力。

**大中华区**

消息人士对路透表示，中国正在考虑将银监会、保监会和证监会合并，成为一个统一的超级监督管理委员会。今年夏季中国股市崩跌的部分原因就有监管机构间的协调不力。目前银监会、保监会和证监会均独立运作，各自向国务院汇报工作。

国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德表态支持本月底将人民币纳入特别提款权（SDR）篮子后，中国央行对此回应称，赞赏IMF工作人员有关人民币加入SDR的分析和建议，中方期待并尊重11月30日执董会讨论的结果，今后中方将继续稳步推动金融改革和对外开放。

中国央行网站周二刊登该论文称，建立利率走廊实施路线图，第一步是在一个隐性的政策利率周围建立一个事实上的利率走廊，但未必宣布这个隐性的政策利率；第二步是逐步收窄事实上的利率走廊；第三步为取消基准存贷款利率，并宣布建立短期盯住政策利率和中长期参考广义货币供应量增长率的新政策框架。

**日韩**

日本央行周四维持货币政策不变，央行可能预期经济不久能走出衰退，因为就业市场紧俏将推高薪资并支撑消费。“日本经济仍在继续温和复苏，即便出口和生产受到新兴经济体增长放缓的影响，”日本央行在声明中称。央行维持经济预测不变。日本央行重申了购债承诺，即通过购买政府公债和风险资产，以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，指的是放在央行的现金和存款。

日本央行总裁黑田东彦敦促企业再做些事情以应对通缩，相当于默认他的大规模印钞活动目前未成功见效，决策者对加大行动力度没有信心。

韩国央行总裁李柱烈周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月很可能开始升息，这表明他认为上周五的巴黎恐怖袭击事件对美国政策影响不大。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行(RBA)在11月3日的会议记录中称，通胀前景低迷，意味着必要时可以进一步宽松货币政策，但由于利率已经“非常低”，央行似乎给采取这一举措设置了很高的门槛。在11月3日的会议记录中，澳洲央行称，汇率疲软及服务业就业增长强劲暗示，“最近几个月经济状况改善的可能性增加”。

**其他央行**

菲律宾央行总裁泰谭柯周三表示，该央行可能调整银行业的法定准备金率，并且有空间可以在年底前维持当前利率水平不变。菲律宾目前的银行法定准备金率为20%，位居该地区最高行列。泰谭柯并未给出调整准备金率的时间表。

菲律宾央行周四一如预期维持利率在4.0%不变，因通胀不构成问题，且经济增长保持稳健。该央行还维持短期特别存款帐户(SDA)利率在2.5%不变。

瑞典央行副总裁FLODEN表示，如果需要的话可以进一步调降附买回利率；不排除汇市干预，但离此尚远。

泰国央行周三公布会议记录显示，央行在11月4日维持利率不变，是因认为当时即便放宽政策对经济复苏的影响也可能有限，并可能带来金融风险。会议记录显示，多数货币政策委员感觉“这时如果进一步降息，不但对经济复苏的影响可能有限，还可能加大金融稳定风险。”

印尼央行周二如预期维持指标利率不变，未理会央行副总裁希望降息以支持疲弱经济增长的呼吁。印尼央行将法定准备金率从8%调降至7.5%，12月1日起生效。

新任瑞士央行理事Andrea Maechler对新苏黎世报表示，央行希望采用正利率，但目前保持负利率最为符合瑞士的利益。瑞士央行维持三个月LIBOR目标区间在负1.25%-负0.25%，将活期存款利率维持在负0.75%，藉此打压瑞郎的避险魅力。

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周五称，在该行的基础情境设定中有进一步降息的空间，并且该行做好了在金融稳定受到威胁时卖出外汇的准备。

国际货币基金组织(IMF)周四发布的报告称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应等到有坚实的迹象显示通胀上升且就业市场走强后再升息。IMF工作人员在为20国集团(G20)土耳其峰会准备的报告中称，闲置经济产能和极低的通胀率，令主要发达经济体有理由维持宽松的货币政策。 (完)

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