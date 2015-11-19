台湾经济：11月前二周出口金额年衰退二位数以上，未见好转--财长

路透台北11月19日 - 台湾财政部长张盛和周四表示，11月前二周的出口金额较去年同期仍呈二位数的衰退，未见好转。

张盛和系今日出席立法院的会议中，回覆记者提问11月前二周的出口情况时，做此回应。

〞对..没有好转，〞张盛和说。但他也表示，至于今年台湾的经济成长率情况，他无法预测，因为经济成长率的计算不只出口数据，还有很多构成项目。

本周五经济部将公布10月的外销订单数据，目前市场估年减5.82%；至于财政部将在12月7日公布11月的出口/进口数据。

主计总处将在下周五公布第三季经济成长率统计值，且将调整全年经济成长率的预估。7月底时官方公布第三季国内生产总值(GDP)概估为年衰退1.01%，创六年低位。