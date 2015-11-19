台湾经济：11月前二周出口金额年衰退二位数以上，未见好转--财长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月19日 - 台湾财政部长张盛和周四表示，11月前二周的出口金额较去年同期仍呈二位数的衰退，未见好转。
张盛和系今日出席立法院的会议中，回覆记者提问11月前二周的出口情况时，做此回应。
〞对..没有好转，〞张盛和说。但他也表示，至于今年台湾的经济成长率情况，他无法预测，因为经济成长率的计算不只出口数据，还有很多构成项目。
本周五经济部将公布10月的外销订单数据，目前市场估年减5.82%；至于财政部将在12月7日公布11月的出口/进口数据。
主计总处将在下周五公布第三季经济成长率统计值，且将调整全年经济成长率的预估。7月底时官方公布第三季国内生产总值(GDP)概估为年衰退1.01%，创六年低位。
台湾10月出口年衰退11.0%，进口金额则年减20.0%，表现不佳。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”