国际油市：伊拉克今年大举出口并低价卖油，产油国或面临新的定价竞争

* 伊拉克石油消息人士称，2016年南部地区出口料持平或升高

* BP认为2016年伊拉克石油产出难以大幅增加

* 其它OPEC国家正等待伊拉克产出计划

* IEA预计产油国在定价上的竞争将更激烈

路透伦敦/迪拜11月19日 - 伊拉克可能会在2016年进一步提高石油产出，只是增幅料不像今年这样明显，这将加剧石油输出国组织(OPEC)成员国与非OPEC产油国在争夺市场份额方面的竞争。这场市占率之争已经迫使伊拉克将部分品级的原油以最低每桶30美元的价格出售。

根据国际能源署(IEA)的数据，伊拉克2015年的原油日均产出跳增近50万桶或13%。这令伊拉克成为全球石油供应增长最快的地区，并且是导致OPEC产量激增的一个重要推手。

伊拉克明年产出增长料将趋于温和，从而缓解油价下跌压力；国际油价目前接近2009年低位。但若沙特阿拉伯或其他OPEC成员国不削减产量，那么伊朗制裁的解除以及利比亚暴力局势的缓和，料将进一步推升OPEC石油供应量。

“若没有伊朗原油的入市，那么伊拉克稳定至有限的产出增长将给予油价一些潜在的提振，”JBC Energy分析师Eugene Lindell说道，“利比亚则是另一个很大的不确定因素。”

伊拉克大多数的石油生产集中在南部地区，这里远离战区，一直都在开展生产，并且出口量创下纪录高位，最近的纪录是在7月份，日出口量达到306.4万桶。

一位伊拉克石油业消息人士对路透表示，伊拉克计划在2016年从南部出口300-320万桶/日。他拒绝就伊拉克北部产区的出口量做出预估。北部在2014年末重启生产，目前产量已经达到每日约60万桶，尽管巴格达当局与库尔德地区的关系紧张。

伊拉克今年的产出增长幅度让许多观察人士大感意外。而且，随着OPEC成员国代表即将在12月4日召开会议商谈产出政策，伊拉克和伊朗的产量情况是各成员国所关心的问题。

“伊拉克需要将明年的产出计划告知OPEC，而伊朗迄今为止都尚未向任何人透露他们实际会生产多少，”一位OPEC代表说道，“这两个国家的产量对于OPEC做出决策是非常重要的。”

不过，这位代表也指出，OPEC本身不太可能削减产出。（完）