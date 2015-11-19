《路透峰会》英国若脱离欧盟，将严重冲击金融市场--百达高管Stanion

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**整体前景偏向乐观**
整体而言，Stanion对于2016年的西方经济体和股市持乐观看法，并将开始在其多元资产组合中加大相关风险筹码。
尤其是他认为汽油和供热价格的下滑，将相应提升家庭的购买力，从而推动北美和欧洲的消费复苏加速。
“这将是未来六个月令市场预期不攻自破的因素--与预期相反的是，消费者信心的提升不仅体现在调查方面，也将体现在他们增加购物方面，”他表示。
Stanion认为，消费开支的增长在一定程度上将可能推动整体新兴市场，在2016年带来双位数回报，其中亚洲制造型经济体料将有较好表现。
“台湾、韩国以及中国将成为受益者，”他表示，“但在消费信心方面，将很快传导至其他国家，也就是供应链的更下游。”
Stanion此前一直对中国持相当负面的看法，他现在认为中国经济将在明年触底。他表示，目前市场对于中国经济的看法太过悲观，所以如果数据方面出现哪怕一丁点企稳迹象，也将可能给市场带来意外惊喜。
Stanion仍未在其投资组合中纳入新兴市场股票，因为他在等待更多表明中国经济已明确转向的迹象。
不过他目前建立了一定的新兴市场本币主权债头寸，认为在很多情况下，货币汇率和收益率的变动，能够为敢于冒险者带来回报。(完) (编译 孙国玉/刘秀红；审校 许娜/陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”