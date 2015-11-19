中国债市动态：现券变动不大市况清淡，年底及IPO临近市场保持观望

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换（IRS）几无变动，现券成交清淡依旧。交易员称，年底临近以及新股IPO即将启动，市场人气保持谨慎。
“（收益率）没怎么变，早上都没几笔成交，10年国债早上就成交了寥寥几笔，公开市场放量，还有国债期货拉升都没产生什么作用。”上海一银行交易员说。
他认为，很大程度可能是年底因素，而且美联储加息预期增强，外围因素亦令市场情绪比较谨慎，“明天不是有新股招股书发布嘛，这期还是老办法，今天公开市场可能也是配合这个，大家也想先看看到时怎么走。”
交易员同时亦指出，资金面方面近期保持稳定，若最终证实IPO对资金面没有明显影响，则债券市场届时料会作出方向性选择，不过总体来看，债市向暖基础仍在。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三继续暗示12月可能升息，七年来首次将利率从近零水平提升。根据利率期货价格，市场认为下月升息的概率已由周二的64%上升至72%。
中国证监会此前宣布，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，11月20日以后安排第一家发行。
10年期国债活跃券150023最新报价 在3.18%/3.12%，上日尾盘为3.1650%/3.11%；10年期国开债150218券最新报价 在3.55%/3.53%，上日为3.5650%/3.52%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报99.730元，较上日结算价上涨0.20%；10年期国债主力合约T1512 收报98.345元，较上日结算价涨0.34%。(完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”