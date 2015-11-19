中国债市动态：现券变动不大市况清淡，年底及IPO临近市场保持观望

路透北京11月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换（IRS）几无变动，现券成交清淡依旧。交易员称，年底临近以及新股IPO即将启动，市场人气保持谨慎。

“（收益率）没怎么变，早上都没几笔成交，10年国债早上就成交了寥寥几笔，公开市场放量，还有国债期货拉升都没产生什么作用。”上海一银行交易员说。

他认为，很大程度可能是年底因素，而且美联储加息预期增强，外围因素亦令市场情绪比较谨慎，“明天不是有新股招股书发布嘛，这期还是老办法，今天公开市场可能也是配合这个，大家也想先看看到时怎么走。”

交易员同时亦指出，资金面方面近期保持稳定，若最终证实IPO对资金面没有明显影响，则债券市场届时料会作出方向性选择，不过总体来看，债市向暖基础仍在。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三继续暗示12月可能升息，七年来首次将利率从近零水平提升。根据利率期货价格，市场认为下月升息的概率已由周二的64%上升至72%。

中国证监会此前宣布，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，11月20日以后安排第一家发行。

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.18%/3.12%，上日尾盘为3.1650%/3.11%；10年期国开债150218券最新报价 在3.55%/3.53%，上日为3.5650%/3.52%。