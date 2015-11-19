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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 06:15 BJT

****主要国家经济指标预测--11月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段    预估值       前值
        
    11月20日(五)
    
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月       -0.2%      -0.4%
                                (较上年同期)                     -2.0%      -2.1%
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)             10月         --       86.28
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --  短差178.77
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             10月       +0.1%     -0.2%
                              (较上年同期)                        +1.0%     +1.0%
               央行核心CPI(较前月)                                +0.2%     +0.2%
                      (较上年同期)                                +2.0%     +2.1%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                         9月       +0.2%     +0.5%
    1500 欧元区消费者信心指数                     11月初值        负7.5    负7.70
    1600 美国堪萨斯城联储制造业指数                    11月        --         正4
                         综合指数                                  --         负1

    附：主要国家19日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月19日(四)
    
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         10月     顺差41.56  顺差34.0  
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              9月     盈余331      --     
               经季节调整经常帐(亿欧元)                        盈余294      --     
    0900 欧元区净投资(亿欧元)                          9月    净流出105     --   
    0930 英国零售销售(较前月)                         10月      -0.6%      -0.5%      
                     (较上年同期)                               +3.8%      +4.2%      
             扣除能源的零售销售(较前月)                         -0.9%      -0.5%      
                               (较上年同期)                     +3.0%      +3.9%      
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值              11月       负11       负10       
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          11月14日当周      27.1       27.1       
                             四周均值(万人)                    27.075        --      
                   续请失业金人数(万人)         11月7日当周     217.5      217.0      
    1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                   9月     -0.1%      +0.3%      
    1330 美国费城联邦储备银行制造业指数                11月     正1.9      负1.0      
    1500 美国领先指标                                  10月     +0.6%      +0.5%  (完)

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