主要国家经济指标预测--11月20日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.2% -0.4% (较上年同期) -2.0% -2.1% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 -- 86.28 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差178.77 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.0% +1.0% 央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +2.0% +2.1% 1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.2% +0.5% 1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 负7.5 负7.70 1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 11月 -- 正4 综合指数 -- 负1 附：主要国家19日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差41.56 顺差34.0 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 盈余331 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余294 -- 0900 欧元区净投资(亿欧元) 9月 净流出105 -- 0930 英国零售销售(较前月) 10月 -0.6% -0.5% (较上年同期) +3.8% +4.2% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.9% -0.5% (较上年同期) +3.0% +3.9% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负11 负10 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月14日当周 27.1 27.1 四周均值(万人) 27.075 -- 续请失业金人数(万人) 11月7日当周 217.5 217.0 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 9月 -0.1% +0.3% 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 正1.9 负1.0 1500 美国领先指标 10月 +0.6% +0.5% (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”