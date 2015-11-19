中国金融：国银租赁拟解决单一股东关联度超标问题，冲刺香港上市--消息

路透北京11月19日 - 中国国家开发银行 旗下租赁公司--国银金融租赁正在冲刺明年上半年香港上市，而困扰其上市的公司第二大股东海航集团单一股东关联度超标问题日前有新进展。

三位消息人士透露，两大股东决定采用融资性租赁转成经营性租赁方式解决超标问题，国开行海南分行为海航集团下属企业提供短期流动性。

“之前海航一直不肯让步，因为等于要他们提前还钱，现在终于协商下来了，国开行海南分行给海航集团下属企业提供6-7亿元短贷支持。”一消息人士称。

消息人士介绍，截止今年三季末，海航集团在国银租赁的融资租赁资产余额21.15亿元人民币，而海航集团对国银租赁的出资额为6.7亿元，单一股东关联度监管指标超标14.45亿元。其中“大新华轮船六艘散货船项目”15.61亿元的资产余额最大。

根据双方商定的方案，将大新华轮船六艘散货船，其中五艘船按市场评估价值转为经营性租赁，约8.26亿元，海航集团代为偿还剩余本金与市场评估价值的差额部分，约6.35亿元。

剩余一艘船将于2016年8月到期，保持融资性租赁不变。由此，海航集团融资租赁余额将下降到6.3亿元，低于海航集团出资额6.7亿元。

消息人士并称，上述工作计划在三个月内完成，不影响明年上半年上市计划，上市融资规模为10亿美元。

路透已就此事联系国银租赁，但暂未获得其评论。

据汤森路透旗下IFR上月报导，中国政策性银行--国开行已委任美银美林 、中信里昂以及德意志银行 负责旗下国银金融租赁价值10亿美元的香港IPO（首次公开发售），并预计明年上半年上市。