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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 12:10 BJT

《全球汇市》美元涨势暂歇，此前因会议记录支持升息观点而触高位

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0701 1.0658 0.40 -11.54 1.2097

美元/日圆 123.19 123.61 -0.34 3.12 119.68

欧元/日圆 131.83 131.74 0.07 -9.22 144.78

美元/瑞郎 1.0165 1.0197 -0.31 2.25 0.9941

英镑/美元 1.5279 1.5236 0.28 -1.89 1.5573

美元/加元 1.3259 1.3297 -0.29 14.12 1.1618

澳元/美元 0.7159 0.7110 0.69 -12.35 0.8168

新西兰元/美元 0.6530 0.6458 1.11 -16.25 0.7797

澳元/日圆 88.190 87.890 0.34 -9.76 97.750

新西兰元/日圆 80.440 79.830 0.76 -13.97 93.310

英镑/日圆 188.22 188.33 -0.06 1.28 186.38

澳元/新西兰元 1.0958 1.0976 -0.16 4.67 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/刘秀红/王丽鑫；审校 孙茉莉/李爽/戴素萍)

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