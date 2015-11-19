中国汇市：人民币早盘随中间价小升，短期料区间波动难现趋势性下跌

* 人民币早盘随中间价小升并突破6.38元关口

* 中间价表现仍显示央行维稳意图

* 离岸走升，两地价差略有收窄

* 疑似干预重现，人民币料难现趋势性跌势

路透北京11月19日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价小升并突破6.38元关口。交易员称，中间价凸显央行维稳意图，即期开盘虽一度遭遇购汇打压，但随后可见疑似大行干预，令汇价升幅略有扩大；预期人民币短期料仍维持区间波动，难现趋势性下跌。

他们并指出，尽管国际美元维持在高位，但离岸人民币 亦现升值，两地价差略有收窄。

“央行确实出来了，...后来购汇还是比较强，在接近11点的时候又有一波打压（美元动作）。”一股份行交易员说。

另有外资行交易员指出，昨日有消息称央行收紧境外人民币清算行和参加行跨境融资渠道，如果持续影响离岸现金流，可能会增加离岸汇市波动，进而间接影响在岸，但料影响不会太大。

北京时间13:10，人民币兑美元 即期报6.3782元，上日收报6.3849元。今日人民币兑美元中间价 报6.3791元，上日中间价为6.3796元。

在人民币加速冲刺SDR(特别提款权)之际，多位消息人士透露，中国央行日前悄然束紧境外人民币清算行、参加行跨境融资渠道，不少清算行及参加行已被暂停人民币账户融资及参与债券回购交易。市场人士分析，央行此举意在限制资金调出境外使用，以稳定离岸人民币汇率。

全球汇市方面，美元周四在亚洲时段回落，因投资者在美元涨至七个月高位后了结获利。美联储官员讲话及联储最新会议记录暗示，升息可能即将到来，这支撑美元触及七个月高位。FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5935元, 上日尾盘为6.5975元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4053/6.4066元, 上一交易日尾盘报6.418元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3786。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。