中国汇市：人民币早盘随中间价小升，短期料区间波动难现趋势性下跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘随中间价小升并突破6.38元关口
* 中间价表现仍显示央行维稳意图
* 离岸走升，两地价差略有收窄
* 疑似干预重现，人民币料难现趋势性跌势
路透北京11月19日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价小升并突破6.38元关口。交易员称，中间价凸显央行维稳意图，即期开盘虽一度遭遇购汇打压，但随后可见疑似大行干预，令汇价升幅略有扩大；预期人民币短期料仍维持区间波动，难现趋势性下跌。
他们并指出，尽管国际美元维持在高位，但离岸人民币 亦现升值，两地价差略有收窄。
“央行确实出来了，...后来购汇还是比较强，在接近11点的时候又有一波打压（美元动作）。”一股份行交易员说。
另有外资行交易员指出，昨日有消息称央行收紧境外人民币清算行和参加行跨境融资渠道，如果持续影响离岸现金流，可能会增加离岸汇市波动，进而间接影响在岸，但料影响不会太大。
北京时间13:10，人民币兑美元 即期报6.3782元，上日收报6.3849元。今日人民币兑美元中间价 报6.3791元，上日中间价为6.3796元。
在人民币加速冲刺SDR(特别提款权)之际，多位消息人士透露，中国央行日前悄然束紧境外人民币清算行、参加行跨境融资渠道，不少清算行及参加行已被暂停人民币账户融资及参与债券回购交易。市场人士分析，央行此举意在限制资金调出境外使用，以稳定离岸人民币汇率。
全球汇市方面，美元周四在亚洲时段回落，因投资者在美元涨至七个月高位后了结获利。美联储官员讲话及联储最新会议记录暗示，升息可能即将到来，这支撑美元触及七个月高位。FRX/CN]
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5935元, 上日尾盘为6.5975元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4053/6.4066元, 上一交易日尾盘报6.418元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3786。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张金栋/张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”