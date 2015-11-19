中国货币市场：资金无虞利率小幅波动，逆回购稍加量稳预期IPO扰动未显

路透上海11月19日 - 中国银行间市场周四回购利率小幅波动，七天期上涨2-3个基点。交易员表示，资金面整体仍宽松无虞，场内仍以七天及隔夜品种成交为主，虽然IPO启动发行在即，但是流动性尚无明显感觉；同时央行逆回购小幅加量，进一步稳定市场预期。

“资金还行啊，挺松的，隔夜和七天成交为主，IPO什么的影响暂时还没有明显看到啊，”上海一银行交易员称，央行逆回购小幅加量，“说明央妈看着呢。”

他并表示，目前资金预期仍无需担心，预计央行将视资金情况采用多种工具，随时收放自如。

央行公开市场今日将进行200亿元人民币逆回购操作，期限七天。据此计算，公开市场本周净投放100亿元。而周二则维持百亿规模逆回购操作，利率也继续持平，逆回购量价已连续七次维持不变。

中国证监会此前宣布，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，11月20日以后安排第一家发行。

主要通过质押信用品种拆借资金的券商等机构亦未有明显感觉。上海一券商交易员称，一大早头寸就平了，虽然新股招股书还没公布，而且本轮还将冻结资金，但是目前还没明显感觉出来，可能下周开始有一点反应。

“跨月的也还好，而且都是陆陆续续的，现在还没开始跨，需求也还好，不大。”他称。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7683 1.7704 -0.21

七天 2.2912 2.2660 +2.52

14天 2.5805 2.6602 -7.97

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2300 0.8000 +143.00

七天 2.2600 2.0000 +26.00

14天 2.6000 2.3700 +23.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00

七天 2.3200 2.3000 +2.00

14天 2.6200 2.7500 -13.00

Shibor

其中:隔夜 1.7850 1.7810 +0.40

七天 2.2800 2.2790 +0.10