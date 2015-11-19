台湾股市：收涨1.64%创逾一周新高，受美股大涨带动后续关注外资动向

路透台北11月19日 - 台湾股市周四收涨1.64%。分析师表示，在美股大涨带动下，今天台股开高走高，指数收盘创逾一周新高，但目前仍以补涨看待，后续关注外资动向。

台湾加权股价指数 收涨1.64%，报8,477.20点；今日成交初值 为853.44亿台币，上交易日修正后为837.75亿。

〞大家不再害怕美国要升息了，后续要看外资是否由卖转买，今天外资最好是能买超。〞兆丰投顾不愿具名分析师说。

他表示，美国联邦储备理事会(FED)公布会议虽显示年底可望升息，美股不跌反大涨，显然市场不再害怕FED升息，今天亚股随美股走涨，台股短线在季线附近应有支撑，并于月线与季线间来回整理。

今日台股收在8,477.20点，此前收盘高位在11月10日的8,536.90点；今日月线在8,576.25点，季线则在8,378.45点。

日盛投顾分析师钟国忠说，料台股后续可望反应大户回流等题材，惟成交量稍嫌不足。

他认为，随半导体景气明年初可望脱离景气谷底，加上选举前国安基金不会退休，料大盘不致再大跌；这期间的操作策略应是在跌越多越要勇敢进场捡便宜，但涨越多越应逢高出场获利了结。

分析师预估，明日台股指数区间料在8,400-8,530点之间。

亚洲股市周四上涨，而美元从高点回落，市场预期美联储将对美国经济有足够信心，促成12月升息，但之后对于进一步收紧政策保持高度警惕。