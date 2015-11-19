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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 14:04 BJT

澳洲股市：收高2.13%，投资者正面看待美联储会议记录

路透悉尼11月19日 - 澳洲股市周四收高2.13%，个股广泛上扬，因投资者正面看待美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月会议记录。

根据美联储周三公布的10月27-28日政策会议记录，12月升息的看法在此次会议上扎根。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘上涨109.5点至5,242.6点。该指数周三收高0.3%。

矿业巨头必和必拓 涨3.08%，此前该公司表示其优先任务是保持资产负债表状况良好。(完)

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