澳洲股市：收高2.13%，投资者正面看待美联储会议记录

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼11月19日 - 澳洲股市周四收高2.13%，个股广泛上扬，因投资者正面看待美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月会议记录。
根据美联储周三公布的10月27-28日政策会议记录，12月升息的看法在此次会议上扎根。
澳股S&P/ASX 200指数 收盘上涨109.5点至5,242.6点。该指数周三收高0.3%。
矿业巨头必和必拓 涨3.08%，此前该公司表示其优先任务是保持资产负债表状况良好。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”