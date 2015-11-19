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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 14:23 BJT

新兴汇市：亚币上扬，因预期美联储后续加息步伐将缓慢

马币兑美元上涨1.6%至4.3220，为11月9日以来最强水平，受交易商空头回补以及与每日定盘相关需求提振。马币为今年以来表现最差的亚币。

韩元兑美元上涨近1%至1,160.9，创11月13日以来最高，因海外基金解除看跌押注，而且当地出口商买入韩元用于结算。

台币兑美元涨1.1%至32.650，为11月12日以来最高，受外资金融机构买盘提振。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.26 123.64 +0.31 -2.92 119.66

坡元 1.4161 1.4213 +0.37 -6.36 1.3260

台币 32.669 33.007 +1.03 -2.91 31.718

韩元 1160.03 1172.20 +1.05 -5.24 1099.30

泰铢 35.89 35.99 +0.28 -8.33 32.90

菲律宾披索 47.07 47.14 +0.15 -4.99 44.72

印尼卢比 13747.00 13799.00 +0.38 -9.94 12380.00

印度卢比 66.13 66.29 +0.24 -4.69 63.03

马币 4.3300 4.3910 +1.41 -19.25 3.4965

人民币 6.3789 6.3849 +0.09 -2.74 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/陈宗琦/刘秀红；审校 李春喜/王兴亚/白云)

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