新兴汇市：亚币上扬，因预期美联储后续加息步伐将缓慢

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
马币兑美元上涨1.6%至4.3220，为11月9日以来最强水平，受交易商空头回补以及与每日定盘相关需求提振。马币为今年以来表现最差的亚币。
韩元兑美元上涨近1%至1,160.9，创11月13日以来最高，因海外基金解除看跌押注，而且当地出口商买入韩元用于结算。
台币兑美元涨1.1%至32.650，为11月12日以来最高，受外资金融机构买盘提振。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 123.26 123.64 +0.31 -2.92 119.66
坡元 1.4161 1.4213 +0.37 -6.36 1.3260
台币 32.669 33.007 +1.03 -2.91 31.718
韩元 1160.03 1172.20 +1.05 -5.24 1099.30
泰铢 35.89 35.99 +0.28 -8.33 32.90
菲律宾披索 47.07 47.14 +0.15 -4.99 44.72
印尼卢比 13747.00 13799.00 +0.38 -9.94 12380.00
印度卢比 66.13 66.29 +0.24 -4.69 63.03
马币 4.3300 4.3910 +1.41 -19.25 3.4965
人民币 6.3789 6.3849 +0.09 -2.74 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/陈宗琦/刘秀红；审校 李春喜/王兴亚/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”