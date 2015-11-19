日本股市：收涨1.1%至三个月新高，日本央行之前维持政策不变

路透东京11月19日 - 日本股市周四上涨，因美元兑日圆走强继续支撑风险胃纳，且日本央行维持当前的资产购买速度。

日本央行周四在政策会议上决定维持货币政策不变，表明虽然对国内资本支出以及对全球经济放缓感到担忧，但央行认为经济仍在继续温和复苏。