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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 14:23 BJT

日本股市：收涨1.1%至三个月新高，日本央行之前维持政策不变

路透东京11月19日 - 日本股市周四上涨，因美元兑日圆走强继续支撑风险胃纳，且日本央行维持当前的资产购买速度。

日经指数 收盘涨1.1%至三个月新高19,859.81点。

日本央行周四在政策会议上决定维持货币政策不变，表明虽然对国内资本支出以及对全球经济放缓感到担忧，但央行认为经济仍在继续温和复苏。

东证股价指数 收盘涨0.9%至1,600.38点，33个分类指数除了两个之外其余全部上涨。

JPX-日经400指数 收涨0.9%至14,433.46点。(完)

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