日本股市：收涨1.1%至三个月新高，日本央行之前维持政策不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月19日 - 日本股市周四上涨，因美元兑日圆走强继续支撑风险胃纳，且日本央行维持当前的资产购买速度。
日经指数 收盘涨1.1%至三个月新高19,859.81点。
日本央行周四在政策会议上决定维持货币政策不变，表明虽然对国内资本支出以及对全球经济放缓感到担忧，但央行认为经济仍在继续温和复苏。
东证股价指数 收盘涨0.9%至1,600.38点，33个分类指数除了两个之外其余全部上涨。
JPX-日经400指数 收涨0.9%至14,433.46点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”