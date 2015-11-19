全球金市：现货金弹离五年低位，因美元回落

“我确信(升息)周期开始时，会看到美元呈现相对疲势，因投资者资金从美国流向其他区域与其他类型的投资，因美国的资金与生意成本都将升高，”悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt表示。他还表示，升息也可能提振黄金对冲通胀的吸引力。

美元周四在亚洲时段回落，因投资者在美元涨至七个月高位后了结获利。美联储官员的讲话与联储最近一次会议的会议记录，皆暗示即将升息。

0628 GMT，现货金 上涨0.7%至每盎司1,077.91美元。周三金价下滑至每盎司1,064.95美元，为2010年初以来最弱水平。

美国黄金期货 上涨0.8%至每盎司1,077美元。(完)

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