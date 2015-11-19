全球金市：现货金弹离五年低位，因美元回落

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我确信(升息)周期开始时，会看到美元呈现相对疲势，因投资者资金从美国流向其他区域与其他类型的投资，因美国的资金与生意成本都将升高，”悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt表示。他还表示，升息也可能提振黄金对冲通胀的吸引力。
美元周四在亚洲时段回落，因投资者在美元涨至七个月高位后了结获利。美联储官员的讲话与联储最近一次会议的会议记录，皆暗示即将升息。
0628 GMT，现货金 上涨0.7%至每盎司1,077.91美元。周三金价下滑至每盎司1,064.95美元，为2010年初以来最弱水平。
美国黄金期货 上涨0.8%至每盎司1,077美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/陈宗琦；审校 李春喜/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”