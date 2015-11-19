中国新债：山东下周四将招标发行28亿元四期一般地方债，期限3-10年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月19日 - 中国山东省财政厅周四公告，将于下周四(26日)招标发行四期一般地方债，总额28亿元人民币，期限包括三年、五年、七年和10年。
本次一般地方债为山东省今年第四批，除三年期计划发行量为2.8亿元外，其余各期限均为8.4亿元。
该债招标时间为11月26日上午9:30-10:10，自11月27日开始发行并计息，12月1日发行结束。上海新世纪资信评估对该债券的评级为AAA。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。
而内蒙古11月9日招标的三和五年期一般和专项地方债中标利率均高至投标区间上限，创今年地方债公开招标以来利率上浮幅度新高（除流标外）；七年和10年期中标利率也仅比区间上限分别低1个和2个基点(bp)。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”