《汇市简讯》欧洲盘初：美元普跌，股市获得支撑上涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0650 GMT
* 美元/日圆跌0.3%，欧元/美元涨0.37%，澳元/美元涨0.72%
* 美元/坡元跌0.31%，美元/印尼卢比跌0.39%，美元/人民币跌0.14%，美元/韩元跌0.9%
* 日股日经指数涨1.07%，中国沪综指涨0.99%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨2%，美国10年期公债收益率报2.2640%，美国原油涨0.37%
* 日本央行维持政策不变，即便经济已陷入衰退
* 美国联邦储备理事会官员继续暗示12月可能升息，认为联储有能力顺利展开升息 (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”