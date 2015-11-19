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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 15:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元普跌，股市获得支撑上涨

0650 GMT

* 美元/日圆跌0.3%，欧元/美元涨0.37%，澳元/美元涨0.72%

* 美元/坡元跌0.31%，美元/印尼卢比跌0.39%，美元/人民币跌0.14%，美元/韩元跌0.9%

* 日股日经指数涨1.07%，中国沪综指涨0.99%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨2%，美国10年期公债收益率报2.2640%，美国原油涨0.37%

* 日本央行维持政策不变，即便经济已陷入衰退

* 美国联邦储备理事会官员继续暗示12月可能升息，认为联储有能力顺利展开升息 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 高琦)

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