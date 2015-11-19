中港个股：郑万春出任民生银行行长，集团事业部合并仍有看点--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月19日 - 多位消息人士周四确认，中国股份制商业银行--民生银行 新任行长郑万春正式到任；而不久前民生银行主推的集团事业部合并暂缓推进，也让新行长未来的战略备受关注。
郑万春曾任工商银行 副行长。此前工行曾公告称，郑万春因工作变动，辞去副行长职务。
“郑万春在资产管理公司任职过，处理不良资产经验丰富，可能对民生银行的不良资产处置有帮助。”一位民生银行人士猜测。
路透就此事联系民生银行，该行表示一切以公告为准。
公开资料显示，郑万春曾历任华融资产管理公司债权管理部总经理、经营管理部总经理、总裁助理、副总裁、党委副书记等职；2013年9月赴工行，出任工行党委委员、副行长。
民生银行1月末曾公告称，因其个人原因，毛晓峰申请辞去民生银行行长等职务，并由董事长洪崎代行行长职责。
民生银行正在进行大部制改革，将除房产事业部以外的其他事业部进行合并。但有民生银行人士透露，该行集团事业部合并工作目前暂缓进行，而新行长到任，还未有进一步的措施。
此前，民生银行行长助理石杰曾公开表示，该行整个公司业务大事业部改革计划在三年内完全落地；未来，在公司业务事业部改革成熟时，进一步推进零售和金融市场部相应改革。
在经济下行带来有效需求不足、不良资产压力升高和“资产荒”困境下，民生银行周二表示，该行将对科技创新企业服务作为未来业务方向，并关注中概股回归以及未来战略新兴板登陆的优质标的。 （完） (发稿 李贺/李铮；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”