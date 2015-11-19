台湾债市：10年债殖利率微扬中止连两跌，量缩观望央行公布14天存单利率

* 10年公债殖利率微收扬中止连两跌 * 量缩观望央行公布14天期存单利率 * 明日104/12R殖利率区间暂看1.17-1.19% 路透台北11月19日 - 台湾指标10年期公债104/12 殖利率周四微收扬，中止连两日跌势。交 易员指出，台湾央行未如市场预期在今天公布14天期存单发行利率，在此变数尚未厘清下，今日主流券殖利率 大致持平整理，量缩观望明日央行宣布14天期存单利率。 他们表示，除了14天期存单利率的变数外，104/12二度增额券也将于明日展开发行前交易，令市场观望气 氛转浓，今天五年及10年期主流券交投量缩、殖利率陷于狭幅区间盘整。 〞整体资金环境偏松，若真得调降(14天存单利率)，台债藉题发挥空间是有的。〞一位外商银行台债交易 员说。 他并称，目前市场揣测央行若再降14天存单利率是为12月降息预作准备，但其认为央行是单纯就节省资金 成本考量，且14天存单发行量能也不大，不能就此断定央行货币政策走向，反而成为台债多方炒作题材，假设 明日央行调降14天存单利率，将带动五年券104/13、10年券104/12殖利率分别续探0.72%、1.16%的低位。 另位大型票券商交易员也提及，现在市场资金水位偏高，14天期存单利率若降的话，台债主流券殖利率有 机会再探低，其中以五年以下短券较为受惠，让五年跟10年券间利差有拉大迹象；若维持不变的话，主流券殖 利率也顶多在现有区间盘整。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.72-0.75%；10年公债104/12二度增额券发行前交易主 交投则料在1.17-1.19%。 美国较长期公债周三跑赢较短期公债，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录暗示，一旦 开始升息，升息步伐可能缓慢。指标10年期公债 回落2/32，收益率报2.268%，上扬近1个基点。 此外，台湾股市周四收涨1.64%。分析师表示，在美股大涨带动下，今天台股开高走高，指数收盘创逾一 周新高，但目前仍以补涨看待，后续关注外资动向。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 0.00 0.7400% *0.7350-0.7450% 11.00 10 104/12 +0.20 1.1785% 1.1750-1.1820% 59.00 注*：表该券殖利率发行以来新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1785 5 104/13 0.7400 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)