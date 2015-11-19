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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 17:19 BJT

台湾汇市：台币收升1.47角创一周新高，因台股涨外资大举涌入

* 台币收升1.47角，创一周新高
    * 外资大举涌入，台币升势难挡
    * 台币明日实质交易区间暂看32.550-32.700

    路透台北11月19日 - 台币兑美元 周四收升1.47角并创一周新高；交易员表示
，受到外资大举汇入及韩元劲升带动，今天台币强劲升值走势，短线实质汇价有机会挑战3
2.550高价。
    
    他们指出，随国际美元走弱，美元买盘纷纷缩手，外资则进场大砍美元，今天盘面几
乎由外资主导，且午后韩元进一步劲升，台币一扫近期贬值阴霾，实质汇价升破32.700，
最高至32.629。
    
     〞外资卖的很凶，我今天碰到的都是外资的单子。〞一位大型公股银行交易员说。
   
    一大型外银交易员称，外资大举涌入加上韩元强升，台币升势难挡，惟外资今天在台
股仅小买超，料美元应是短暂修正，除非有较大的外资汇入，否则台币贬值趋势不致就此
扭转。
    
    台湾股市周四收涨1.64%。分析师表示，在美股大涨带动下，今天台股开高走高，指数
收盘创逾一周新高，但目前仍以补涨看待，后续关注外资动向；加权股价指数 收涨
1.64%，报8,477.20点。 
    
    台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股再转为买超27.98亿台币；上交易日
修正后为卖超72.20亿台币。 

    今日台币实质交易区间在32.629-32.749，上日在32.782-32.824；台币终场以32.860
作收，创一周新高，此前收盘高位在11月11日的32.852。
    
    交易员预估，明日实质区间料在32.550-32.700。
    
    新兴亚洲货币周四上扬，投资者部分调降对该地区货币的空头押注，因迹象显示美国
联邦储备理事会(美联储，FED)首次加息后的利率调整步伐将缓慢。韩元兑美元上涨近1%至
1,160.9，创11月13日以来最高。 
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度
明显扩增，显示市场看升台币。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.621/32
.650，上日收在32.780。 
    
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 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价    成交   上日 
                       报价                                          量  
                                                                   亿美  
                                                                     元  
 台北外汇经纪公      32.860      33.007   32.629-32.900  32.900    5.42    6.07
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      32.858      33.008   32.630-32.901  32.901    3.53    3.33
 司                                                                      
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            -0.020/-0.005          0.025/0.040
 美元/台币六个月期            -0.070--0.040         -0.015/0.005
 (完)
        
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      

 (记者 罗两莎；; 审校 林高丽)

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