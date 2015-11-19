台湾汇市：台币收升1.47角创一周新高，因台股涨外资大举涌入

* 台币收升1.47角，创一周新高 * 外资大举涌入，台币升势难挡 * 台币明日实质交易区间暂看32.550-32.700 路透台北11月19日 - 台币兑美元 周四收升1.47角并创一周新高；交易员表示 ，受到外资大举汇入及韩元劲升带动，今天台币强劲升值走势，短线实质汇价有机会挑战3 2.550高价。 他们指出，随国际美元走弱，美元买盘纷纷缩手，外资则进场大砍美元，今天盘面几 乎由外资主导，且午后韩元进一步劲升，台币一扫近期贬值阴霾，实质汇价升破32.700， 最高至32.629。 〞外资卖的很凶，我今天碰到的都是外资的单子。〞一位大型公股银行交易员说。 一大型外银交易员称，外资大举涌入加上韩元强升，台币升势难挡，惟外资今天在台 股仅小买超，料美元应是短暂修正，除非有较大的外资汇入，否则台币贬值趋势不致就此 扭转。 台湾股市周四收涨1.64%。分析师表示，在美股大涨带动下，今天台股开高走高，指数 收盘创逾一周新高，但目前仍以补涨看待，后续关注外资动向；加权股价指数 收涨 1.64%，报8,477.20点。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股再转为买超27.98亿台币；上交易日 修正后为卖超72.20亿台币。 今日台币实质交易区间在32.629-32.749，上日在32.782-32.824；台币终场以32.860 作收，创一周新高，此前收盘高位在11月11日的32.852。 交易员预估，明日实质区间料在32.550-32.700。 新兴亚洲货币周四上扬，投资者部分调降对该地区货币的空头押注，因迹象显示美国 联邦储备理事会(美联储，FED)首次加息后的利率调整步伐将缓慢。韩元兑美元上涨近1%至 1,160.9，创11月13日以来最高。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度 明显扩增，显示市场看升台币。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.621/32 .650，上日收在32.780。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 报价 量 亿美 元 台北外汇经纪公 32.860 33.007 32.629-32.900 32.900 5.42 6.07 司 元太外汇经纪公 32.858 33.008 32.630-32.901 32.901 3.53 3.33 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.005 0.025/0.040 美元/台币六个月期 -0.070--0.040 -0.015/0.005 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 林高丽)