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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 17:48 BJT

更新版 1-台湾货币市场：大银行拆借如昔令短率平稳，关注央行14天期定存单利率

* 短率持平低位
    * 大型金融机构拆借如昔，资金情势平稳
    * 关注央行14天期定存单的操作利率
    * 短票和债券RP利率仍在低水位不变

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北11月19日 - 台湾银行间短率周四仍持平低水位。银行间资金调度人员指出，
市场资金仍充裕，且大型银行恢复拆借如昔，目前宽裕的资金环境看不出变化。明天则关注
央行14天期定存单的利率走势。
    
    交易员指出，目前大型银行提供跨月的拆出资金，票券商资金尚属宽裕。虽有少数银行
指出今日票券商的缺口较大，但因市场资金还是很充裕，在拆借和短票的利率方面仍可稳于
近期的低位。
    
    〞我们虽然是拆入，但是还没考虑现在就要拿跨月的钱。〞一位大型商银交易人士说。
    
    另一家大型银行也表示，目前市场的需求看来也没有太殷切，因此每天仅维持小小的拆
出，准备数字倒也没有大幅累积的情况，资金情势看来仍旧平稳。
    
    〞我们今天又开工啦，不过市场没什么(拆入)需求。〞前述银行交易员表示。
 
    台湾央行二位不愿具名的官员周四表示，明日将公布14天期定存单的操作利率，下周一
将到期续发。 
        
                                              今日收盘               上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利率                     0.301%                 0.301%
                                                        
   --隔夜拆款利率区间                     0.270-0.320%           0.270-0.320%
                                                                             
                                                                             
                                                                             
   --一周拆款利率区间                     0.280-0.375%           0.300-0.380%
                                                                             
 
    **短票利率也稳于低位**
    
    短票市场方面，资金调度人员指出，目前大银行开出跨月的拆款利率0.36%已和短票利
率相当接近，目前短票的库存不大，拆款也平稳承做，对月底的资金情势疑虑消除。
    
    他们也说，由于央行明日将公布14天期定存单冲销的利率，因此市场仍审慎看待，不排
除央行若有进一步调低利率的动作的话，短率市场可能跟进。
        
    此外，大型银行维持稍高的买票利率未见松动，目前情势平稳。
        
    今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，较少部分成交在0.38%
；而60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。利率大致同上日。
    
    集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率走低至 0
.373%，上日在0.380%；上日区间0.37-0.40%，则同前日；上日成交量67.73亿台币，前日36
.78亿台币。    

    台湾央行周四公布，今日共发行1,878.5亿台币定存单；与今日存单到期金额1,881.5亿
台币相较，存单发行余额减3亿。周五存单到期金额 是576.5亿。

    拆款中心资料 显示，周四超额准备为220亿台币，累积超额准备5,077亿台币、加
计前期1%的超额准备达6,090亿台币。  
    
      
    **RP利率平稳**  
    
    附买回(RP)利率方面，交易员表示，资金平稳宽裕，不管是寿险或银行、投信资金都相
当充足，债券附条件交易市场的利率还是稳于低位。
    
    一位大型票券商交易员就说，目前债券库存维持在低水位，因此不排除未来持续压低利
率，降低成本。
    
    〞他们去外面找更高的利率，找不到的只好来找我。〞前述票券商交易员说。
    
    今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率和上日相似，主要成交在0.40%，部
分在0.39%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50%，部分为0.49%。债券附买回成交利率高
低与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间相
当大。 
        
    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平；短天期公债附买回利率区间落
在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%。(完)

 (审校 林高丽)

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