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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 16:04 BJT

金属期市：伦铜跌至六年低点，因对中国需求放缓的担忧挥之不去

但一些分析师认为，一连串的并购交易将有助于支撑大宗商品价格。

“我们已经看到下一轮大宗商品牛市的开始，”Ayers Alliance驻悉尼投资长Jonathan Barratt称。

“目前热钱正在涌入矿业及具有良好价值的领域。矿业的并购活动表明，明智的投资者已经在这里嗅到价值。”

0725 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%至每吨4,616美元，前一交易日跌1.6%。铜价稍早前一度跌至4,573美元，创2009年5月以来最低水平。

上海期货交易所期铜合约 下跌0.4%，至每吨34,770元人民币。

上海期交所期铝合约 收低2%，首次跌穿10,000元人民币关口，如果生产商不大幅减产，预计铝价下行趋势将进一步加剧。

上海期交所期锌 跌3.6%，期镍 跌1.7%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 白云/李爽)

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