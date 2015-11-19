金属期市：伦铜跌至六年低点，因对中国需求放缓的担忧挥之不去

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
但一些分析师认为，一连串的并购交易将有助于支撑大宗商品价格。
“我们已经看到下一轮大宗商品牛市的开始，”Ayers Alliance驻悉尼投资长Jonathan Barratt称。
“目前热钱正在涌入矿业及具有良好价值的领域。矿业的并购活动表明，明智的投资者已经在这里嗅到价值。”
0725 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%至每吨4,616美元，前一交易日跌1.6%。铜价稍早前一度跌至4,573美元，创2009年5月以来最低水平。
上海期货交易所期铜合约 下跌0.4%，至每吨34,770元人民币。
上海期交所期铝合约 收低2%，首次跌穿10,000元人民币关口，如果生产商不大幅减产，预计铝价下行趋势将进一步加剧。
上海期交所期锌 跌3.6%，期镍 跌1.7%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 白云/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”