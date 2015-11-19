金属期市：伦铜跌至六年低点，因对中国需求放缓的担忧挥之不去

但一些分析师认为，一连串的并购交易将有助于支撑大宗商品价格。

“我们已经看到下一轮大宗商品牛市的开始，”Ayers Alliance驻悉尼投资长Jonathan Barratt称。

“目前热钱正在涌入矿业及具有良好价值的领域。矿业的并购活动表明，明智的投资者已经在这里嗅到价值。”