中国新债：贵州下周四将招标发行415.4亿元四期一般地方债，期限3-10年

路透上海11月19日 - 中国贵州省财政厅周四公告，将于下周四(26日)招标发行总额415.4186亿元人民币的地方债，其中一般债券131.2592亿元，专项债券284.1594亿元，期限含三年、五年、七年和10年。

本次一般地方债为贵州省今年第四批，全部为置换债，三至10年的计划发行规模分别为27.2592亿元、39亿元、39亿元和26亿元。具体招标时间为11月26日下午14:00-14:40。

本次专项地方债为该省今年第二批，也全部为置换债，三至10年的计划发行规模分别为58.1594亿元、85亿元、85亿元和56亿元。具体招标时间为11月26日下午15:00-15:40。

上述债券均自11月27日起发行并计息，12月1日发行结束。上海新世纪资信评估对债券评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而内蒙古11月9日招标的三和五年期一般和专项地方债中标利率均高至投标区间上限，创今年地方债公开招标以来利率上浮幅度新高（除流标外）；七年和10年期中标利率也仅比区间上限分别低1个和2个基点(bp)。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)