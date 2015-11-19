韩国个股：LG电子将开发自己的移动支付系统“LG Pay”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔11月19日 - LG电子(LG Electronics) 周四表示已签署一份协议，将研发自己的移动支付服务系统，名为“LG Pay”。
LG电子与韩国前两大信用卡公司Shinhan Card与KB Kookmin Card签订协议，不过并未就计划中的这项技术提供时间表或描述。
由于苹果 与三星电子 业已推出他们的移动支付服务，移动支付市场已渐趋拥挤。
根据韩国联合通讯社周四报导，只要是LG电子的智能(智慧型)手机，就能使用LG的移动支付系统；这与三星电子的“Samsung Pay”不同，三星的移动支付只适用于自家新近推出的智能手机。不过报导并未点明消息来源。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”