中国预计巴黎气候会议能够达成共识

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月19日（记者 Dominique Patton） - 中国气候变化事务特别代表解振华周四称，中国预计即将在巴黎举行的气候谈判将能够达成共识，并表示中国希望达成一个有法律约束力的协议。
联合国气候变化巴黎会议将于11月30日到12月11日召开，近200个国家参加。
“现在在谈判当中，关于如何把原则落实到各个要素当中去，还有一些分歧。我相信，随着谈判进程的逐步深入，各国发挥建设性的作用，采取一些灵活的态度，可能在会议的最后阶段能取得共识，”解振华对记者们说道。
当被问及为了在会议上取得有效的成果、中国是否会采取进一步的举措时，解振华称再进一步提高目标需要技术创新和资金支持。
他指出，中国目前的目标是在充分论证了两年的基础之上确定的，“我们会确保完成这个目标。”
当谈到对中国煤炭数据准确性的质疑时，解振华表示，在中国向联合国提交的INDC（自主贡献方案）报告中已经反映了数据调整的情况，因此INDC的那些内容不会受影响，中国作出来的承诺也不会受影响。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”