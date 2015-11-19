《汇市简讯》英镑/美元在1.53或有卖压，静候英国零售销售数据出炉

* 1.5295为亚洲盘与欧洲盘初高点，短线低点约位于1.5270

* 英国10月零售销售数据将于0930GMT公布，路透调查的分析师预估下滑0.5%

* 若数据逊于预估，则英镑/美元可能跌破1.5250

* 欧洲盘初的1.5189，也是周三美联储会议记录公布前的低点。短线高点为1.5250。 (完)