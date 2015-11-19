《汇市简讯》英镑/美元在1.53或有卖压，静候英国零售销售数据出炉

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0801 GMT
* 1.5300可能有卖盘，使得英镑/美元上档有限
* 1.5295为亚洲盘与欧洲盘初高点，短线低点约位于1.5270
* 1.5270为上周五高点，当时美国公布10月零售销售数据逊于预期
* 英国10月零售销售数据将于0930GMT公布，路透调查的分析师预估下滑0.5%
* 若数据逊于预估，则英镑/美元可能跌破1.5250
* 欧洲盘初的1.5189，也是周三美联储会议记录公布前的低点。短线高点为1.5250。 (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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