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市场报道 | 2015年 11月 19日 星期四 16:22 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.53或有卖压，静候英国零售销售数据出炉

0801 GMT

* 1.5300可能有卖盘，使得英镑/美元上档有限

* 1.5295为亚洲盘与欧洲盘初高点，短线低点约位于1.5270

* 1.5270为上周五高点，当时美国公布10月零售销售数据逊于预期

* 英国10月零售销售数据将于0930GMT公布，路透调查的分析师预估下滑0.5%

* 若数据逊于预估，则英镑/美元可能跌破1.5250

* 欧洲盘初的1.5189，也是周三美联储会议记录公布前的低点。短线高点为1.5250。 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 于春红)

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