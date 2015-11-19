更新版 1-中国汇市：人民币微收升缩减涨幅，短期料维持区间波动难有方向

* 人民币微收升，午后干预弱化令涨幅缩窄

* 中间价表现显央行维稳意图

* 离岸走升，两地价差略有收窄

* 监管层把控汇市节奏，人民币上下两难 (新增更多评论并更新收盘价)

路透北京11月19日 - 人民币兑美元即期 周四微收升。交易员称，今日中间价小幅走升，凸显央行维稳意图，盘中购汇力道一度遭遇疑似大行打击；但午后干预不强，最终令涨幅收窄，料人民币短期仍将维持区间波动，上下两难。

他们并指出，美元指数回落，促离岸人民币 亦现升值，且幅度超过在岸，令两地价差略有收窄。

“尾盘有一些（美元）轧空，央行也不是砸得很多，购汇还是挺猛的，...就看妈妈(央行)怎么想的，顺势而为吧。”一股份行交易员说。

另有外资行交易员指出，昨日有消息称央行收紧境外人民币清算行和参加行跨境融资渠道，如果持续影响离岸现金流，可能会增加离岸汇市波动，进而间接影响在岸，但料影响不会太大。

在人民币加速冲刺SDR(特别提款权)之际，多位消息人士透露，中国央行日前悄然束紧境外人民币清算行、参加行跨境融资渠道，不少清算行及参加行已被暂停人民币账户融资及参与债券回购交易。市场人士分析，央行此举意在限制资金调出境外使用，以稳定离岸人民币汇率。

全球汇市方面，美元周四在亚洲时段回落，因投资者在美元涨至七个月高位后了结获利。美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话及联储最新会议记录暗示，升息可能即将到来，这支撑美元触及七个月高位。FRX/CN]

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3793。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.384 6.3849 0.01% 中间价 6.3791 6.3796 0.01% 成交额 167.32亿美元 159亿美元 日内波动幅度(pips) 95 日高6.3745 日低6.384 今年以来升贬幅度 -2.82% 2005年汇改以来升贬幅度 29.64% 1年期美元/人民币掉期 +1,310

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4114 6.4169 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.595 6.5975 R=>