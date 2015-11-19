人民币衍生品：离岸CNH掉期上行带动境内曲线走高，入SDR前长端续升空间料有限

路透北京11月19日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四小幅下行，仍处于两周以来高位。其中一年期掉期升水已经回到1,300点子上方的近三个月高位。交易员称，因本周央行收紧境外人民币清算行、参加行跨境融资渠道，导致离岸资金紧张，离岸CNH掉期点延续上周五的升势，并带动境内长端上行，但由于人民币纳入SDR（特别提款权）在即，人民币续贬空间有限，长端续大涨空间料有限。

他们并表示，美元指数 居于七个月的高位，加上央行允许人民币下行，市场贬值预期日盛，也加大掉期升水上行压力。短端掉期则因资金面仍相对宽松，整体继续持稳。

“预期发生变化还是主要的，贬值预期起来了，长端上涨一点也是正常的。”一外资行交易员表示，“当然现在SDR在即，调控预期，月底之前走的太难看了也不好，现在看起来‘一切尽在掌握中’。”

多位消息人士透露，中国央行日前悄然束紧境外人民币清算行、参加行跨境融资渠道，不少清算行及参加行已被暂停人民币账户融资及参与债券回购交易。市场人士表示，此举对离岸人民币市场影响较大，CNH短期拆借利率已从周一开始飙升至4%以上；而成功参与银行间债券回购的境外银行较少，暂停债券回购规定对市场影响不大。

北京时间16:30，美元/人民币一周期掉期 报26.5个点子，一个月期 报128个点子，一年期掉期美元升水 报1,310个点子，较上周五分别下跌5.36%，微跌0.78%，上涨10.55%。

中国银行间市场周四回购利率小幅波动，七天期上涨2-3个基点。交易员表示，资金面整体仍宽松无虞，场内仍以七天及隔夜品种成交为主，虽然IPO启动发行在即，但是流动性尚无明显感觉；同时央行逆回购小幅加量，进一步稳定市场预期。