重温稿-《中国新债预测》50年国债利率均值3.87%，流动性不足多参考与10年利差

* 招标品种: 财政部50年期固息国债

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周五(20日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)

* 预测区间: 3.84%-3.90%

* 预测均值: 3.87%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月19日 - 中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，作为目前市场上最长期限的国债，该类债券流动性一直极为欠缺，考虑到仍有保险、大型银行等基础性需求，机构一般通过参考与10年期品种利差来给新债定位，利率预测均值落在3.87%。

上海一银行交易员表示，50年国债几乎没什么流动性，市场多在交投相对活跃的10年期收益率水平上，适当加点，以大概判断明日新债定位。

就接受调查的交易员反馈信息来看，预计区间主要集中在3.85%-3.90%，较银行间到期收益率曲线同期限估值略有折让。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，50年期品种最新收益率为3.9307%。二级市场上，剩余期限近10年的固息国债150023券 ，最新成交在3.13%-3.14%附近。

今年以来，财政部仅在5月22日招标发行了260亿元50年期固息国债，票面利率3.99%，投标倍数为2.45倍。该中标利率较招标前同期限国债估值低逾20个基点(bp)，也是该期限国债自2009年开始发行以来，首次向下突破4%关口。

明日新债为今年第28期记账式附息国债，根据财政部公布的国债发行计划，也将是年内最后一次招标发行50年期国债。采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。