路透伦敦11月19日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元上周未能站上1.0820美元后持续走软，很有可能重新测试3月低点1.0460。若能勉力重新站至1.0830上方，有可能上看1.0980区域。

美元/日圆：昨天从122.20区域反弹，或将升向124.00水平，并有可能升至8月高点125.30。除非跌破121.80区域，才有可能推迟这种情况发生。

英镑/美元：尽管上周末段反弹至1.5270美元，英镑步伐仍然沉重。若回跌至1.5160下方，可能重新测试上周低点1.5027，主要支撑位于1.4980区域。若能站上1.5300区域，则可能再度上看1.5360。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0684 1.0658 0.24 -11.68 1.2097

美元/日圆 123.12 123.61 -0.40 3.06 119.68

欧元/日圆 131.56 131.78 -0.17 -9.41 144.77

美元/瑞郎 1.0177 1.0197 -0.20 2.37 0.9941

英镑/美元 1.5269 1.5236 0.22 -1.95 1.5573

美元/加元 1.3248 1.3297 -0.37 14.03 1.1618

澳元/美元 0.7172 0.7110 0.87 -12.19 0.8168

新西兰元/美元 0.6524 0.6458 1.02 -16.31 0.7797

欧元/瑞郎 1.0873 1.0868 0.05 -9.59 1.2026

欧元/英镑 0.6995 0.6996 -0.01 -9.80 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2864 9.3003 -0.15 -1.30 9.4688

美元/挪威克朗 8.6463 8.6683 -0.25 15.72 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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