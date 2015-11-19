香港社会：阿里巴巴启动10亿港元创业者基金，将提供200个实习机会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月19日 - 中国电商巨头阿里巴巴 周四宣布启动10亿港元香港创业者基金，将为本地大专毕业生提供200个实习机会。
该基金属非牟利性质，旨在为合资格的香港创业者提供包括初创、成长及扩展等不同阶段的资金与指导，藉着阿里巴巴的生态系统，包括电子商务、物流、移动端、云计算与金融服务，以其商品或服务进军内地以至全球市场。
阿里巴巴执行副主席蔡崇信表示，“集团对培养创业家精神充满热诚，希望透过基金提供的资源，进一步推动香港的创新和创业精神。”
公司并称，该基金亦将每年为香港的大专院校毕业生或毕业班学生提供200个实习机会，在阿里巴巴集团或集团生态系统于国内的公司进行为期6-12个月的实习，获取工作经验。计划将接受于2016年毕业的学生申请。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”