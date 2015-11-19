香港社会：阿里巴巴启动10亿港元创业者基金，将提供200个实习机会

该基金属非牟利性质，旨在为合资格的香港创业者提供包括初创、成长及扩展等不同阶段的资金与指导，藉着阿里巴巴的生态系统，包括电子商务、物流、移动端、云计算与金融服务，以其商品或服务进军内地以至全球市场。

公司并称，该基金亦将每年为香港的大专院校毕业生或毕业班学生提供200个实习机会，在阿里巴巴集团或集团生态系统于国内的公司进行为期6-12个月的实习，获取工作经验。计划将接受于2016年毕业的学生申请。（完）