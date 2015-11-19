欧元债市：公债收益率下跌，因投资者坚信欧洲央行将放松政策

“市场已经对欧洲央行持一边倒的看法，”瑞穗银行策略师Peter Chatwell称。

“如果确实出现了悲观数据，那么市场将预期欧洲央行会大幅放松货币政策，而即便出现乐观数据，但鉴于欧洲央行此前已经给出承诺，所以他们仍将可能放松政策。”

德国10年期公债收益率 跌2个基点至三周低位0.488%，其它欧债收益率日内均下跌1-2个基点。

德国两年债收益率 持平于负0.37%，仅略高于本周稍早所及纪录低位。

欧洲央行定于1230 GMT公布10月份政策会议记录。此次会议强化了有关放松政策的押注，欧洲央行总裁德拉吉承诺将规避欧洲经济成长和通胀前景面临的威胁。

法国和西班牙将在周四早盘发债约120亿欧元，美国也将于今日稍晚标售公债。(完)

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