《综述》中国合并“一行三会”非唯一方案，央行应处金融监管主导地位

作者 李贺

路透北京11月19日 - 随着中国金融业混业经营的发展以及应对金融风险的需要，对金融混业加强监管的呼声越来越高。但以何种形式开展业内仍是众说纷纭，“一行三会”合并这个当下最引人关注的方案或许并非唯一或最好的选择。此外，无论选择何种模式，中国央行都应处于主导金融监管的地位。

今年的财经年会上，十二届全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员吴晓灵表示，简单合并“一行三会”并不能解决目前金融监管的矛盾，银行、证券、保险、信托都有自己的监管原则，金融监管应重在理顺机制、转变理念。

“金融监管重在统一对金融产品本质的认识，比如理财产品的本质就是证券业务，就应该由证监会进行统一管理，而不是三家监管机构分割监管。”她指出。

据中国国内媒体上周稍晚报导， 全国人大财经委员会副主任尹中卿公开建议改革金融监管体制，待条件成熟可把“人民银行、银监会、证监会、保监会”合并为统一的综合监管机构。

亦有消息人士此前对路透表示，中国正在考虑将银监会、保监会和证监会合并，成为一个统一的超级监督管理委员会，监管机构合并成为高层考虑的选项之一。市场人士判断，成立超级监管机构的原因是，一方面由于年中监管机构协调不力未防范股灾发生，一方面也出于稳增长政策协同的考量。

国务院发展研究中心宏观经济研究员魏加宁也在财经年会上指出中国当前金融混业经营与分业监管的矛盾。但他认为，都统一到中央监管可能带来信息链条长，出现信息的失真；而统一“一行三会”会使机构变得过于庞大，效率就变低。

对于不赞成成立超级监管机构的原因，他进一步分析，如果央行和银监会合并，容易出现“同步振荡”问题，“放松银根的时候，银行什么都可以做，一紧缩银根了，什么又都不能做了，我觉得央行监管还是应该有一定距离。”

他建议可以成立监管委员会，这并非一个实体机构，而是一种决策机制，由证监会、保监会、银监会作为执行机构，确定牵头机构，央行等部门都可以作为委员参加，同时纳入行业协会和专家学者等业内代表，内部保持交叉任职的方式。

**央行主导地位无异议**

对于“一行三会”是否最终走向合并，市场和学界仍有不同看法。但无论未来解决金融混业监管矛盾的方式是合并监管还是建立协调机制，各方都认为要以中央银行为主导。

吴晓灵表示，要确立央行在金融监管中的主导地位，这是由其金融功能所决定的，央行的最后贷款人职责决定了它必须对金融主体建立宏观审慎的监管框架。

2013年，中国出台《国务院关于同意建立金融监管协调部际联席会议制度的批复》指出，同意建立由人民银行牵头，银监会、证监会、保监会和外汇局参加的金融监管协调部际联席会议制度。

对于央行主导金融监管机制的逻辑，国内媒体援引中央汇金投资有限责任公司副董事长李剑阁在内部研讨会上讲话称，国际化的趋势也对中国监管机构提出了一些新的要求，现有的中国金融监管体制不利于形成由一个权威部门统筹制定扩大金融双向开放的战略。

他称，在2008年全球金融危机后，西方主要国家金融监管改革出现两个重大动向：其一，各主要经济体组建了由央行牵头负责的金融稳定委员会、系统性风险委员会，来统一协调各监管机构活动；其二，一部分的监管职能回归到央行，美联储就是一例。

此外，对于监管框架改革，中国社会科学院前副院长李扬认为，可将货币部门和金融部门分开；货币部门是创造货币的，金融部门是将提供到市场上的货币进行有偿的转移，这种转移可以用债券、股票的方式，与货币创造无关。

他进一步称，有必要将对银行货币、信用部门的监管统一起来，同时保持证券和保险监管的相对独立性。

此前发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》已提出，“十三五”期间要加强金融宏观审慎管理制度建设，改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架，实现金融风险监管全覆盖。（完）