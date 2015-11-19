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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 18:07 BJT

《全球汇市》美联储会议记录未能推升美元，澳新货币涨幅居榜首

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0686 1.0658 0.26 -11.66 1.2097

美元/日圆 123.17 123.61 -0.36 3.11 119.68

欧元/日圆 131.66 131.78 -0.09 -9.34 144.77

美元/瑞郎 1.0183 1.0197 -0.14 2.43 0.9941

英镑/美元 1.5247 1.5236 0.07 -2.09 1.5573

美元/加元 1.3254 1.3297 -0.32 14.08 1.1618

澳元/美元 0.7167 0.7110 0.80 -12.26 0.8168

新西兰元/美元 0.6513 0.6458 0.85 -16.47 0.7797

欧元/瑞郎 1.0884 1.0868 0.15 -9.50 1.2026

欧元/英镑 0.7006 0.6996 0.14 -9.66 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2962 9.3003 -0.04 -1.20 9.4688

美元/挪威克朗 8.6499 8.6683 -0.21 15.76 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 刘秀红/汪红英/李爽/张涛/白云/高琦)

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