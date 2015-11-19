国际油市：石油交易员为2016年3月新一轮油价跌势做准备

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 2016年3月将是低需求春季的开始
* 厄尔尼诺天气可能意味着冬季取暖油需求的下降
* 伊朗在解除制裁后的出口或加剧当前过剩局面
* 35和30美元看跌期权的陡增显示下行目标水平
路透新加坡11月19日 - 市场数据显示，石油交易员在为2016年3月油价出现另一波下跌做着准备，因预期异常温暖的冬季会对需求造成打击，而且伊朗在制裁解除后加大原油出口，也会冲击全球油市。
高盛周四称，油价出现“大幅下滑”的风险非常大。
“未来几个月预期美欧温暖的冬季天气将削弱对取暖油的需求，”高盛表示，并称这“将可能成为实货市场调整的触发因素，将油价推低至现货成本水平，我们估计可能在每桶20美元左右。”
近期针对布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)，行使价在每桶35美元的3月看跌期权头寸大增，表明交易员与高盛的看法一致，也预计布兰特和WTI油价会在未来几个月下滑。
11月10日以来，行使价在30美元的WTI原油看跌期权头寸已增长一倍多，但布兰特原油看跌期权头寸仍维持在相对更为温和的水平。这与市场普遍预期相符，意味着尽管中期整体油价仍然承压，但WTI油价将比布兰特油价的下跌速度更快，跌幅更深。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。