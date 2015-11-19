日本个股：夏普可能关闭在海外尚存的电视机工厂--高管

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透日本矢板市11月19日 - 日本消费电子产品制造商夏普 的数码信息电器部主管Kenichi Kodani周四表示，一直亏损的夏普可能关闭在海外尚存的电视机工厂。但他仍预期日本国内的电视机业务将在明年扭亏为盈。
他表示，夏普在考虑各种重整举措，可能选择关闭在中国和马来西亚的电视机工厂。
夏普去年将在波兰的电视机工厂售出，今年稍早则同意把在墨西哥的工厂售给中国海信集团。若出售或关闭在中国和马来西亚的电视机工厂，则意味着夏普将仅在日本本土保留主要的电视机生产厂。（完）
(编译 高琦; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”