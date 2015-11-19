中国铁路：进出口银行将向铁路总公司提供5,000亿元授信额度

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月19日 - 中国进出口银行周四称，与中国铁路总公司签署《银企战略合作协议》，根据协议，进出口银行将向中铁总提供总额5,000亿元人民币的授信额度。
进出口银行官网新闻稿显示，进出口银行还将利用其在国外大型项目融资方面的经验以及独特的金融政策优势，支持中铁总实施境内外基础设施建设项目。
该行表示，今后将继续依托其在海外项目开发、国际银团贷款、中长期项目融资贷款以及国际结算等业务的丰富经验，充分发挥其在国际经济合作领域的比较优势，为推动“一带一路”、“互联互通”“高铁外交”等战略提供全方位融资支持。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”