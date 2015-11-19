中国铁路：进出口银行将向铁路总公司提供5,000亿元授信额度

路透北京11月19日 - 中国进出口银行周四称，与中国铁路总公司签署《银企战略合作协议》，根据协议，进出口银行将向中铁总提供总额5,000亿元人民币的授信额度。

进出口银行官网新闻稿显示，进出口银行还将利用其在国外大型项目融资方面的经验以及独特的金融政策优势，支持中铁总实施境内外基础设施建设项目。