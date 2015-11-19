马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受疲弱出口需求及马币走强拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
最新船货验证出口数据显示，11月前半月出口较上月同期增长2-4%，但这无助于提振市场人气。交易员基本预期月底出口需求下降。
马币兑美元周四上扬，尾盘涨1.1%至4.3410马币。马币贬值通常会支撑棕榈油。
在产出意外增加后，马来西亚截至10月末的棕榈油库存升至近15年高位，给棕榈油价格带来下行压力。
路透调查显示，印尼10月棕榈油产出料较前月略微下降，因受雾气影响。印尼国家棕榈油机构称，预计印尼2016年毛棕榈油出口下降200-250万吨，2015年估计出口2,400-2,500万吨。
成交量为37,929口，超过日均35,000口水准。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/李爽 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”