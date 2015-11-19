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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 18:39 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受疲弱出口需求及马币走强拖累

最新船货验证出口数据显示，11月前半月出口较上月同期增长2-4%，但这无助于提振市场人气。交易员基本预期月底出口需求下降。

马币兑美元周四上扬，尾盘涨1.1%至4.3410马币。马币贬值通常会支撑棕榈油。

在产出意外增加后，马来西亚截至10月末的棕榈油库存升至近15年高位，给棕榈油价格带来下行压力。

路透调查显示，印尼10月棕榈油产出料较前月略微下降，因受雾气影响。印尼国家棕榈油机构称，预计印尼2016年毛棕榈油出口下降200-250万吨，2015年估计出口2,400-2,500万吨。

成交量为37,929口，超过日均35,000口水准。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/李爽 审校 王洋)

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