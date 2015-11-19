东南亚股市：在新加坡股市引领下展开反弹，能源股跟随油价上扬

国际油价反弹帮助吸引了能源股买家。涨幅居前的地区个股包括泰国的PTT 、印尼的Perusahaan Gas Negara 和马来西亚的Petronas Dagangan 。

经纪商说，多数交易所的成交量依然低迷，都在30日平均成交量的70%-80%，表明短期内股市涨幅将有限。

亚股上涨，因之前美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪录显示，美国将在12月升息。

菲律宾股市 连续第二天因马尼拉举办亚太经合组织(APEC)峰会而休市。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 336.67 3.27 +0.98 -18.04 410.77

新加坡 2919.83 33.75 +1.17 -13.23 3365.15

马来西亚 1660.06 3.56 +0.21 -5.75 1761.25

泰国 1384.97 8.15 +0.59 -7.53 1497.67

印尼 4518.94 21.03 +0.47 -13.55 5226.95

越南 601.90 -1.44 -0.24 +10.31 545.63

(完)

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