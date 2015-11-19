欧洲汇市：英镑兑欧元从三个月高位回落，因英国零售销售数据疲弱

英镑兑美元 回吐稍早涨幅报1.5248美元，数据公布前报1.5255。美元指数 下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录暗示，下月有仍有可能升息，一些对冲基金因此对美元多头仓位获利了结。

“英国零售销售数据有点令人失望，”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan称。

对英国升息的预期，与未来几个月欧洲央行将进一步放宽的预期相反。

这一相互背离的预期令欧元处于0.70英镑下方，分析师称，欧元这一日渐走软的趋势可能将持续到12月3日欧洲央行会议前。

英镑兑欧元升势，使英镑贸易加权指数 处于8月中以来最高位94.2。

“欧元兑英镑仍将会测试(2015年低点)0.6935英镑，”ING分析师称。(完)

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