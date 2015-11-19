欧洲汇市：英镑兑欧元从三个月高位回落，因英国零售销售数据疲弱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
英镑兑美元 回吐稍早涨幅报1.5248美元，数据公布前报1.5255。美元指数 下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录暗示，下月有仍有可能升息，一些对冲基金因此对美元多头仓位获利了结。
“英国零售销售数据有点令人失望，”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan称。
对英国升息的预期，与未来几个月欧洲央行将进一步放宽的预期相反。
这一相互背离的预期令欧元处于0.70英镑下方，分析师称，欧元这一日渐走软的趋势可能将持续到12月3日欧洲央行会议前。
英镑兑欧元升势，使英镑贸易加权指数 处于8月中以来最高位94.2。
“欧元兑英镑仍将会测试(2015年低点)0.6935英镑，”ING分析师称。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 王洋)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。