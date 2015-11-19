亚洲橡胶：TOCOM期胶走稳，一近月合约即将到期

路透东京11月19日 - 东京指标期胶周四持稳，因一近月合约下周即将到期，且对于亚洲地区供给过剩的担忧仍存，投资者不愿大规模建立新仓位。

东京工业品交易所(TOCOM)4月期胶 <0#2JRU:>微幅收高0.1日圆，报每公斤157.6日圆(1.28美元)，盘中窄幅波动。

“本周市场一直淡静，因在三日的长周末和11月合约到期之前，投资者不愿大量换手，”一位匿名的驻东京交易员表示。

11月合约将在下周二到期。TOCOM下周一将休市，因公共假日。

“似乎在160日圆有顶部。指标期胶可能会在155-160日圆之间呈现箱体波动态势，一直会到下周，”该交易员说。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌165元人民币，收于每吨10,300元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤117.3美分，跌0.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)