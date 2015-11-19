国际油市：亚洲燃料油裂解价差连续第二日下跌，新加坡燃料油库存下降

路透新加坡11月19日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周四连续第二日下跌，至每桶贴水6.69美元，因原油价格上涨。

交易员此前预计，12月料有约350万吨燃料油抵达东方，低于11月到岸的约400万吨。

“市场非常淡静，”新加坡一交易员称，“许多人认为明天价格将下跌。”

周四公布的官方数据显示，截至11月18日一周，新加坡陆上石油库存减少665,000桶，至四个月低点2,563万桶。

交易员称，尽管需求稳定，但11月来自西方的套利船货减少，贴水幅度从10月初的5-6美元，缩窄目前的2-3美元。

据路透租船数据，12月底及1月燃料油库存料再度增加。

根据新加坡国际企业发展局(IES)数据，截至11月18日一周，委内瑞拉、马来西亚和俄罗斯是向新加坡提供燃料油最多的三个国家。(?)(马来西亚同时是最大供应国和进口国？觉得可能写错了，可是记者不在，无法联系，这三段要么删掉？)

这三个国家对新加坡的燃料油供应总量增至677,551吨，而11月5至11月11日一周为509,427吨。

官方数据显示，马来西亚、中国内地和香港是三大出口市场，11月12至11月18日一周，这三个市场从新加坡共收到497,903吨燃料油。

新加坡现货市场，达成三笔交易。

卢克石油(Lukoil)向摩科瑞出售40,000吨380-cst燃料油船货，船期为12月11-15日，价格为较新加坡报价贴水2.50美元。

Koch向中石油出售20,000吨380-cst燃料油船货，船期为12月4-8日，价格为较新加坡报价贴水1.00美元。

BP向中石油出售20,000吨380-cst燃料油船货，船期为12月9-13日，价格为较新加坡报价贴水1.00美元。(完)

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